Astrid Stockman oefent nieuw repertoire in voor lenteconcert

Door corona was er geen kerstconcert in 2020 en ook geen kerstconcert in 2021 voor de Landelijke Gilde van Binderveld. Daarom is nu gekozen voor een lenteconcert op 8 mei. Sopraan Astrid Stockman oefent alvast een nieuw repertoire in.

“Het is altijd spijtig als je een evenement moet afgelasten, maar we geven niet op”, zo zegt Urbain Bangels. Als voorzitter en drijvende kracht achter het traditionele kerstconcert van de Landelijke Gilde ging hij dan ook op zoek naar een oplossing. “Voor ons kerstconcert hadden we een grote naam kunnen strikken, Astrid Stockman, bekend van onder meer 'De Slimste Mens' en 'Vive Le Vélo'. Zij is bereid om er nu een lenteconcert van te maken. Dat zal op 8 mei doorgaan, opnieuw in de Sint-Pieterskerk van Nieuwerkerken. Ook zangeres Greet Biesmans zal van de partij zijn. Zij brengt een medley van Céline Dion.

“Uiteraard ga ik geen kerstrepertoire meer zingen in de lente”, lacht Astrid Stockman. “Ik ben daarom van plan om de toeschouwers mee te nemen doorheen verschillende genres en stijlen van muziek. De enige voorwaarde voor de muziek die ik breng, is dat ze iets betekend heeft in mijn leven. Dat gaat van liedjes die me als kind zijn bijgebleven tot anekdotes uit 'Vive la Vie' en 'Vive le Vélo' op één. Daar ga ik dan ook steeds de context bij vertellen. Welke nummers ik precies ga brengen? Ik ben nog aan het repeteren, maar het zal gaan van Gershwin tot Louis Neefs. Misschien zing ik ook wel nummers van Tom Waits, ABBA, Coldplay, Vera Lynn en Elton John”, zo verklapt Astrid Stockman nog. “Wij zijn alvast heel opgetogen dat Astrid dit wil doen. Zeker ook omdat we hopen op een volle zaal. De opbrengt van dit concert gaat immers naar twee goede doelen: Think Positive en Intesa, zo besluit Urbain Bangels.

Tickets kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar bij Proxy Nieuwerkerken. Bestellen kan ook telefonisch bij Urbain Bangels via 0472/89.30.36.

(Foto: Astrid Stockman/Johan Jacobs)