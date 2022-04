PRAKTISCHE GIDS SCHELDEPRIJS 2022. Het officieuze WK voor sprinters

Het moet al vreemd lopen in de Zeeuwse Polders moet ook de 110e Scheldeprijs niet eindigen op een sprint op de Churchillaan in Schoten. Deze oudste Vlaamse klassieker wordt niet voor niets het officieuze WK voor sprinters genoemd. Ontdek hier alles over die aangekondigde sprint op woensdag 6 april!

110e Scheldeprijs

Start: woensdag 6 april, om 12u45 aan het Stadhuisplein in het Nederlandse Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen

Aankomst: omstreeks 17u05 op de Churchilllaan in het centrum van Schoten

Afstand: 198,7 km.

Live te volgen: van start tot finish op www.hbvl.be/sport, vanaf 14u45 op één

Het parcours: van Zeeuwse polders naar iconische Churchillaan

Het peloton vertrekt weer net over de grens, in het Nederlandse Terneuzen. Meteen na de start duiken de renners onder de Schelde en krijgen ze ongeveer vijftig kilometer doorheen Zeeuwse polders af te werken, waar de wind cruciaal kan zijn. Zeker als er bij het uitdraaien van de Scheldetunnel in Borsele een aantal jongens zin hebben om de boel op kant te zetten.

Wat daarna volgt is een vliegensvlugge rit richting Schoten. Zoek onderweg dus niet naar hellingen, zelfs de kasseien van de Broekstraat in Wijnegem zijn die naam amper waard. Ofwel krijgen we zo een dolle rit richting Schoten als er breuken ontstaan in de Zeeuwe polders, ofwel houden de spurtersploegen alles bij elkaar en mennen de rest via gestrekte draf richting Schoten.

In Schoten wachten nog drie lokale rondjes van 17,2 kilometer. In de Broekstraat krijgen de renners telkens een kasseistrook van 1.700 meter onder de wielen. Voor ze aan de eindspurt beginnen, moeten de renners eerst nog even een knik maken via de heraangelegde Borkelstraat. Het laatste stuk rechtdoor wordt zo licht ingekort tot 800 meter, met zoals altijd een licht naar links afbuigende laatste meters richting de streep. Dat levert vaak een hectische en tumutueuze sprint op, vaak niet zonder valpartijen.

Zo was het vorig jaar: Jasper Philipsen nekt sprinters van Quickstep

Het koude en winderige weer maakte de Scheldeprijs van vorig jaar erg nerveus. De hevige wind zorgde er meteen voor dat het tempo zeer strak gehouden werd. In het eerste wedstrijduur, waarin tal van valpartijen gebeurden, werden iets meer dan 50 kilometer afgelegd. Het peloton scheurde onder al dat geweld in stukken en uiteindelijk zou een elitegroep van dertig renners in Schoten spurten voor de zege.

Jasper Philipsen haalde het voor het Deceuninck-Quick.Step-duo Sam Bennett en Mark Cavendisch. Philipsen werd zo de eerste Belgische winnaar sinds Tom Boonen in 2006.

Uitslag:

1. Jasper Philipsen

2. Sam Bennett

3. Mark Cavendish

4. Danny van Poppel

5. Clément Russo

6. Pascal Ackermann

7. Luca Mozzato

8. Giacomo Nizzolo

9. Marc Sarreau

10. Dries Van Gestel

Tweede editie voor vrouwen

De elite vrouwen vertrekken dit jaar voor hun tweede editie opnieuw in Schoten om 11u30, voor de mannen dus. Met start en finish in Schoten blijft het vrouwenpeloton de passage doorheen het winderige Zeeland bespaard, in plaats daarvan krijgen ze een grote lus doorheen de Antwerpse Kempen. Na 138,1 snelle kilometers en drie lokale rondjes komen ze opnieuw aan in Schoten, omstreeks 14u55.

Dan kennen we de opvolgster van Lorena Wiebes, die vorig jaar geschiedenis schreef door de allereerste editie te winnen. De Nederlandse was oppermachtig in de sprint, voor de Deense Emma Cecilia Norsgaard en de Italiaanse Elisa Balsamo.

Oudste Vlaamse klassieker

Dit jaar wordt de 110e Scheldeprijs gereden, een feesteditie dus van de alleroudste Vlaamse klassieker. De eerste Scheldeprijs werd immers al in 1907 gereden, zeven jaar voor de eerste Ronde van Vlaanderen.

De wedstrijd stond de voorbije jaren op de kalender op de woensdag tussen Vlaanderens Mooiste en Parijs-Roubaix, de wedstrijd in Schoten vormde zo ook de overgang naar het tweede deel van het klassieke seizoen. Deze keer volgt de zondag nadien echter de Amstel Gold Race, Parijs-Roubaix wordt dit jaar pas een weekje later gereden.

Palmares: niet voor niets het officieuze WK voor sprinters

Wie naar het palmares kijkt, beseft meteen waarom de Scheldeprijs ook het officieuze WK voor de sprinters genoemd wordt. Elk jaar verschijnen haast alle snelle mannen aan de start.

Marcel Kittel is met vijf overwinningen de recordhouder, maar de voorbije jaren was Fabio Jakobsen ppk tweemaal de snelste en pikten naast Jasper Philipsen ook Caleb Ewan en Alexander Kristoff hun zege mee. Het lijstje met topsprinters die nog wonnen in Schoten is lang, daarom houden we het bij een korte bloemlezing van namen als Mark Cavendish (2007, 2008, 2011), Tom Boonen (2004, 2006), Tyler Farrar (2010), Alessandro Petacchi (2009), Robbie McEwen (2002), Erik Zabel (1997), Mario Cipollini (1991, 1993) en Wilfried Nelissen (1992).

De laatste tien winnaars:

2012: Marcel Kittel

2013: Marcel Kittel

2014: Marcel Kittel

2015: Alexander Kristoff

2016: Marcel Kittel

2017: Marcel Kittel

2018: Fabio Jakobsen

2019: Fabio Jakobsen

2020: Caleb Ewan

2021: Jasper Philipsen