Tongerse Liezel Everars stoot door naar vierde plaats op de wereldranglijst

Het voorbije weekend vond het Sentower Dressage Festival plaats. Dat was de tweede internationale dressuurwedstrijd op Belgische bodem. Liezel Everars, ruiter uit het Talententeam van Paardensport Vlaanderen, won in elke proef met haar pony FS Capelli de Niro. Bij de Childrenruiters waren Amber Hennes, eveneens opgenomen in het Talententeam, en haar paard Allegro van het Trichelhof in topvorm. Amber won de Individual en in de Preliminary Test behaalde zij een tweede plaats. Ook Anna van den Eynde en Olympic Aroma Krack behaalde een mooie 7de plaats in de Preliminary Test. Max Van Durme behaalde dan weer een 8ste plaats in de Individual. Bij de junioren viel Jette De Jong (Talententeam) op. Ook Amber Van den Steen (Talententeam) beleefde een topweekend, net zoals Karoline-Sofie Vestergaard, Michiel Nevelsteen en Louise Brauwers.