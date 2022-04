Neos Herk-de-Stad neemt een kijkje achter de schermen van de VRT

Ze werden er opgewacht door twee enthousiaste gidsen. Een eerste groep mocht al direct plaatsnemen in de zetel van Carmen, naast het mandje van Neroke of aan de toog hangen van het café van Pascalleke. Het werd een boeiend bezoek aan het hart van de VRT. De gidsen vertelden hoe de programma's tot stand komen en namen de bezoekers mee achter de schermen van de studio's. In de demoruimte konden ze zelfs voor heel even weerman of -vrouw worden. Na de lunch in Le Zinneke, een typisch Brussels restaurant, zetten ze koers naar Tervuren voor een historische wandeling door het 207 hectare groot park waar natuur, kunst en geschiedenis elkaar ontmoeten. Sporen van de Hertogen van Brabant en Koning Leopold II zijn er nog duidelijk zichtbaar. De Warande van Tervuren was ooit het besloten jachtgebied van de hertogen van Brabant. Kort voor 1213 vestigde hertog Hendrik I zich in Tervuren. Zijn jachtslot groeide uit tot een prachtig volledig omwaterd kasteel met torens en een ophaalbrug. Vlakbij zijn burcht liet Hendrik I een eigen kerk bouwen, toegewijd aan Sint-Jan Evangelist. Na koffie en taart in de Warandepoort keerden de Neosleden terug naar Herk.