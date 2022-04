Chelsea-coach Thomas Tuchel gunde Romelu Lukaku weekje vakantie: “Om stoom af te laten”

Romelu Lukaku is al een hele poos zijn basisplaats kwijt bij Chelsea. Ook woensdagavond tegen Real Madrid (kwartfinale Champions League) moeten we onze landgenoot niet aan de aftrap verwachten. Maar “hij maakt nog altijd deel uit van mijn plannen”, zei coach Thomas Tuchel op de persconferentie vooraf.

Het is al van 19 februari geleden dat Romelu Lukaku in de Premier League nog eens aan een wedstrijd mocht beginnen. In de dubbele confrontatie tegen Lille in de Champions League (achtste finales) kwam hij aan amper zestien speelminuten in de terugwedstrijd, toen de kwalificatie al binnen was. In de FA Cup mocht hij wel nog eens starten tegen Middlesbrough (19 maart). Hij zorgde meteen voor een doelpunt.

De grote wedstrijden moet Big Rom aan zich laten voorbijgaan. Voor iemand met zijn kwaliteiten en status is dat hoe dan ook frustrerend. Die twee oefeninterlands met de Rode Duivels waren misschien toch nog goed geweest voor zijn wedstrijdritme en vertrouwen, maar bondscoach Roberto Martinez bleef bij zijn plan om niemand op te roepen met meer dan 50 caps.

En dus vond Thomas Tuchel de interlandbreak het ideale moment om zijn spits eens vakantie te gunnen. “Romelu heeft een weekje vakantie achter de rug en kreeg de tijd om wat stoom af te laten”, vertelde zijn coach. “Hij maakt nog steeds deel uit van mijn plannen, ik voel dat hij erg gemotiveerd is en dat hij erg betrokken is bij de onderlinge wedstrijden. Hij heeft nog altijd een belangrijke rol. Misschien niet de rol die hij zou willen, maar ... hij is een winnaar en dat zal hij altijd blijven.”

Chelsea ontvangt Real Madrid woensdagavond voor de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League. De enige Belg tussen de lijnen vanaf de aftrap zal Thibaut Courtois zijn. De doelman is weer bezig aan een uitstekend seizoen. Eden Hazard revalideert nog van een kleine operatie, maar kwam toch nog zelden van de bank bij Real Madrid.

