Riemst

Danny Lemmens uit Zussen heeft noodlijdende vrienden in Oekraïne die zich met hand en tand verdedigen tegen het Russische leger. Via hun zoon Dimitri - die in Vlaanderen woont - vernam Danny dat ze ginds niet alleen behoefte hebben aan allerlei levensnoodzakelijke goederen maar ook aan stevige transportmiddelen die kunnen ingezet worden bij de verdediging van hun land.