Zo zagen we Tadej Pogacar nog nooit: beelden tonen hoe Sloveen tekeergaat tegen Dylan van Baarle na de Ronde van Vlaanderen

Ook Tadej Pogacar is een mens. De tweevoudige Tourwinnaar raakte tijdens de sprint in de Ronde van Vlaanderen ingesloten, waardoor hij nooit echt kon meesprinten voor de zege en vierde werd. Hij reageerde daar aanvankelijk heel gefrustreerd op, maar zei niet veel later al niemand iets kwalijk te nemen. Beelden van net na de finish in Oudenaarde bewijzen het tegendeel: de Nederlander Dylan van Baarle, die tweede werd, moest het ontgelden.