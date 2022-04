De doden krijgen een gezicht: vrouw met rode nagels en rebelse burgemeester met haar gezin

De tientallen lichamen op straat en in massagraven in steden als Irpin, Boetsja en Motyzhyn wijzen op Russische oorlogsmisdaden. Stilaan krijgen de doden ook een gezicht. Zoals dat van de gemartelde burgemeester Olga of de eveneens gefolterde Irina, de vrouw met de rode nagels.

De burgemeester, haar zoon en haar man.

De burgemeester die zich niet wilde overgeven

Olga Soetsjenko was de fiere burgemeester van Motyzhyn, een stadje van tienduizend zielen ten westen van Kiev. De afgelopen weken bleek het voor het Russische leger strategisch een belangrijke plek, want pal aan de autosnelweg gelegen.

Op 24 maart werd Olga ontvoerd door Russen. Haar man en zoon vroegen de bezetter om ook hen dan maar mee te nemen. Ver weg gingen ze niet. Afgelopen weekend werden hun lichamen teruggevonden in het zand enkele honderden meters achter hun huis. Ze bleken gruwelijk gemarteld, inclusief gebroken vingers en armen. Olga’s man werd teruggevonden in een waterput. Ook zijn lichaam vertoonde sporen van folteringen. Lokale bewoners loofden Olga’s rebelse karakter omdat ze elke vorm van samenwerking met de Russen weigerde.

Het lichaam van Irina, op straat in Boetsja.

De vrouw met de rode nagels

De afgelopen dagen kwam de gruwel aangericht door het Russische leger in Boetsja aan het licht. Boetsja werd symbool van Russische wreedheden. Verhalen van lichamen die al weken op de hoofdstraat liggen, kriskras door elkaar. Sommigen met de armen gekneveld. Het is de plek die president Zelenski maandag bezocht en waar ook hij naar adem moest happen bij het zien van zoveel gruwel. Of hij ook het lichaam van Irina heeft gezien, is niet duidelijk. Fotografen legden het wel vast op de gevoelige plaat. Irina lag op haar rug, doodgeschoten op straat. Wat opvalt zijn haar verzorgde rode nagels. Op een beeld dat circuleert op sociale media is te zien hoe ze zich maquilleert. Een vriendin zegt dat ze altijd verzorgd voor de dag kwam: altijd geschminkt, altijd met rode nagels, oorlog of niet.