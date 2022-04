Meer dan 20.000 nieuwe besmettingen in China

In verhouding tot het aantal inwoners blijft het aantal besmettingen nog relatief laag, maar het virus lijkt zich wel steeds sneller te verspreiden. In februari kwam het dagelijks aantal vastgestelde besmettingen nauwelijks boven de 100 uit. De kaap van 10.000 dagelijkse gevallen werd pas zondag overschreden.

Meer dan 80 procent van de besmettingen doet zich voor in de stad Shanghai, die sinds vorige week bijna volledig in lockdown is. In de stad met 25 miljoen inwoners wordt momenteel de opening van een groot veldhospitaal met 40.000 plaatsen voorbereid.

China was er, na de initiële uitbraak eind 2019, lange tijd in geslaagd om de pandemie grotendeels in te dammen. Het land voerde een zerocovidbeleid, waarbij elke uitbraak met strenge maatregelen snel de kop werd ingedrukt. Maar met de opkomst van de veel besmettelijkere omikronvariant werd die strategie onhoudbaar. Het aantal bevestigde besmettingen ligt nu hoger dan tijdens de eerste epidemiegolf in Wuhan.