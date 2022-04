Red Bull F1-bolide is ‘overgewicht’ kwijt: “Max Verstappen vocht met een mes, Charles Leclerc met een pistool”

Max Verstappen in zijn Red Bull F1-bolide — © Red Bull Content Pool

Volgens F1-expert Tom Coronel is de Red Bull F1-bolide zo‘n zeven kilogram overgewicht kwijt en dat moet Max Verstappen in staat stellen om tijdens de races en gevechten met Ferrari competitiever te zijn.

Dat de Red Bull RB18 bij aanvang van het seizoen met ‘overgewicht’ kampte was een publiek geheim. Red Bull was zeker en vast niet het enige team dat met haar wagen boven het minimumgewicht zat maar het was wel één van de teams dat er het meeste boven zat.

Hoe meer je F1-bolide weegt, des te trager hij uiteraard is en als team wil je zo snel mogelijk die kilo‘s kwijt. Daarin is Red Bull nu naar verluidt in geslaagd, zo beweert althans Tom Coronel.

“Ik heb uit zeer betrouwbare bron vernomen dat ze een goede 75 procent van het probleem hebben opgelost”, vertelt de Nederlandse autopiloot en F1-expert Tom Coronel tegenover AD.

“Er is zo’n zeven kilo van de auto afgehaald. Ik heb begrepen dat ze de vloer lichter hebben gemaakt en nog veel meer componenten iets lichter hebben kunnen maken.”

Coronel maakt vervolgens een opmerkelijke vergelijking tussen de F1-bolides van Red Bull en Ferrari.

“Voor zover ik het kan inschatten was de Ferrari toe nu toe de betere auto. Max vocht met een mes, Leclerc met een pistool. Nu hebben ze allebei een pistool,“ besluit Coronel.

