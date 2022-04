Gemeente zet pleegzorg in de kijker met Pleegzorgwandeling

“Deze Pleegzorgwandeling kwam tot stand na een oproep van Pleegzorg Vlaanderen”, vertelt bevoegd schepen Heidi Pirlotte (VLDumont). “Onze gemeente is al enkele jaren erkend als pleegzorggemeente, dus vinden wij het belangrijk om de pleegzorg regelmatig in de kijker te zetten. Als gemeente hebben we gekozen voor een wandelroute voor de allerkleinsten die ze te voet, met de buggy of met de loopfiets kunnen afleggen. Tijdens deze gezinswandeling in de Vijverstraat kregen de kinderen een aantal leuke opdrachten voorgeschoteld die ze, met de hulp van hun ouders, moesten volbrengen.” (frmi)