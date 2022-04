Ismael Bako opent met Manresa de poort van Final Four Champions League

De kwartfinales van de Champions League worden met een best of three afgewerkt. Manresa beschikt tegen het eveneens van Spanje afkomstige Malaga over het thuisvoordeel. In de eerste wedstrijd won Belgin Lion Ismael Bako (9 punten, 2 rebounds en 4 assists) met Manresa met afgetekende 86-63 cijfers. De tweede wedstrijd is volgende week in Malaga. Als de tussenstand 1-1 is, wordt een derde en beslissende partij opnieuw in Manresa betwist.

De overige drie kwartfinales van de Champions League gaan tussen het Turkse Tofas en het Spaanse Tenerife, het Franse Strasbourg versus het Israëlische Hapoel Holon en het Duitse Ludwigsburg tegen het Roemeense Cluj.

De Final Four van de Champions League gaat door in het Spaanse Bilbao en op 6 en 8 mei