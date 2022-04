Lakers missen LeBron James voor cruciale verplaatsing naar Phoenix

De Los Angeles Lakers zullen het dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Phoenix zonder LeBron James moeten stellen. De Amerikaanse basketvedette heeft nog te veel last van zijn blessure aan de linkerenkel.

Voor de Lakers is het forfait van James een serieuze streep door de rekening want de recordkampioen uit de NBA heeft geen recht meer op fouten als het alsnog het play-in toernooi (barrages) van de play-offs wil halen. Met nog vier partijen voor de boeg staan de Lakers elfde in de Western Conference, op twee overwinningen van San Antonio (10e). De Californiërs moeten alles winnen en hopen op een misstap van de Spurs om een pijnlijke vroegtijdige uitschakeling te vermijden.

Een nederlaag bij de Suns, leiders in het klassement, zou de zevende op rij zijn en kan mogelijk al beslissend zijn, als op hetzelfde moment San Antonio wint in Denver.