Elk dorpje dat het Oekraïense leger bevrijdt, heeft zijn eigen horrorverhalen over de Russische bezetter. Boetsja is geen alleenstaand geval, onderstreepte Oekraïens president Volodimir Zelenski gisteren in zijn speech voor de VN-Veiligheidsraad. Hij pleitte ervoor om Rusland uit de Veiligheidsraad te kieperen.