Kourtney Kardashian en Travis Barker stiekem getrouwd in Las Vegas

De oudste van de Kardashian-zussen Kourtney en de Blink 128-drummer Travis Barker zijn getrouwd. Dat schrijven Amerikaanse media. Het koppel zou in het huwelijksbootje gestapt zijn in Las Vegas. Al is het niet helemaal zeker of het huwelijk helemaal legaal was.

Kourtney Kardashian (42) en Travis Barker (46) zouden in de nacht van zondag op maandag getrouwd zijn. De twee zouden na de Grammy’s, die zondagavond werden uitgereikt in Las Vegas, doorgereden zijn naar een trouwkapel en in het huwelijksbootje gestapt zijn. De ceremonie vond plaats rond 1.45 uur ’s nachts en zou voltrokken zijn door een Elvis-imitator. “Ze kwamen, trouwden, gooiden het boeket op de oprit en dansten op Elvis,” zegt Marty Frierson, eigenaar van de kapel, tegen People. “Ze toonden veel liefde en hadden veel plezier.”

Maar momenteel is het wel nog niet helemaal duidelijk of de twee volledig in orde waren met hun papieren. Volgens TMZ hadden ze geen huwelijksvergunning en zou daardoor hun huwelijk niet legaal zijn.

Volgens Amerikaanse media zou het koppel sowieso nog meerdere ceremonies plannen. En zal het dus niet blijven bij een Elvis-huwelijk in Las Vegas.

Barker vroeg Kardashian in oktober 2021 ten huwelijk op het strand in Californië dat versierd was met rozen en kaarsen. Barker was eerder al twee keer getrouwd en heeft twee kinderen. Kardashian heeft drie kinderen met haar voormalige partner Scott Disick, maar de twee trouwden nooit.

© Jordan Strauss/Invision/AP

(sgg)