Gevloek bij Yves Lampaert: renner krijgt het advies om “tot Parijs-Roubaix niet meer naar huis te gaan”

Het is nog niet het jaar van de ‘skarter’ van Quick-Step Alpha Vinyl geweest. Lampaert verscheen niet aan de start van de vierde etappe van Parijs-Nice wegens ziekte en miste daardoor Milaan-Sanremo. Hij paste vervolgens voor de E3 wegens “een te zware koers om in te hervatten”, maar startte wel in Gent-Wevelgem (waar hij 39e werd). Woensdag finishte Lampaert als 27e in Dwars door Vlaanderen, de koers die hij al twee keer won, en zondag werd hij 30e in de Ronde.

Momenteel probeert Lampaert zijn conditie weer op peil te brengen in het Circuit van de Sarthe, waar hij vandaag 89e werd in de openingsrit op meer dan vijf minuten van winnaar Mads Pedersen.

© BELGA

En dan nu op persoonlijk vlak minder nieuws voor Lampaert, die afgelopen zomer voor het eerste papa werd van zoontje Aloïs.

“De koers is een beetje frustrerend nu, maar how ik heb nog slechter nieuws”, aldus de Belgische tijdritkampioen in ‘Iedereen Beroemd’, dat hem volgt in aanloop naar Parijs-Roubaix. “Astrid zit thuis met corona en ze heeft het serieus zitten. De dokter van de ploeg heeft gezegd dat het misschien beter is als ik tot Roubaix niet naar huis ga. Om alle risico’s uit te sluiten. De weg naar Roubaix loopt inderdaad met horten en stoten, opnieuw. Godverdomme.”

De voorlopig beste uitslag van Lampaert in de Helleklassieker is een derde plaats in 2019.