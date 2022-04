Simon Nuytten, gitarist van Bazart, gaat na zeven jaar haarverlies kaal door het leven: “Vaak wordt gezegd: man up!”

Simon Nuytten, de gitarist van Bazart, is voortaan kaal. Hij lijdt al zeven jaar aan haarverlies. Voor veel mannen is dat een deuk in hun zelfvertrouwen.

“Er moet me toch even iets van het hart. Mijn haar is eraf.” Simon Nuytten (29) postte dinsdagavond een foto van zijn nieuwe coupe. De gitarist van Bazart gaat voortaan met een ‘broske’ door het leven, nadat hij al zeven jaar kampt met haarverlies. En hij is bijlange niet de enige. “Zestig procent van de mannen wordt vroeg of laat kaal. En voor velen is het een deuk in hun zelfvertrouwen.”