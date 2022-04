Strijd der reptielen: slang en gekko vallen elkaar aan

Vietnam

Dit is het hilarische moment wanneer een slang een gekko aanvalt in An Giang, Vietnam. De twee reptielen waren op de keukenmuur aan het kruipen, totdat de hongerige slang de gekko enkele keren aanvalt. De slang slaagt er niet in om hem te pakken te krijgen en de gekko neemt dan wraak door de slang te bijten, voor hij naar beneden valt. “Het dier dat als laatste overblijft wint, dus de gekko is een terechte winnaar”, aldus Le Thien Tai.