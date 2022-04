“Namiddag komt een buienzone opzetten, ook de wind wakkert aan”

Het eerste deel van de dag zal op de meeste plaatsen in Limburg nog droog verlopen.

Namiddag komt er vanuit het westen een regen- en buienzone opzetten.

De temperatuur plafonneert bij 10°C, een graad of 4 lager in vergelijking met dinsdag en tevens een graad of 4 aan de frisse kant door de tijd van het jaar.

De wind zal ook een voorname rol opeisen en waait aan gemiddeld 5 Beaufort uit het zuidwesten. Er kunnen windvlagen tot zo’n 50 km/u worden verwacht.

In de nacht naar donderdag zal de wind verder in kracht toenemen. Tegen de ochtend kunnen de rukwinden pieken rond 70 km/u bereiken.

