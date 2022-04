Tatiana (tweede van links) en Natalia (tweede van rechts) leven nog dagelijks met de oorlogsgruwel die zich nu afspeelt in hun thuisland. — © Johnny Geurts

Bilzen

Honderdtwintig Oekraïense oorlogsvluchtelingen zijn de jongste dagen in Bilzen ingeschreven. Een van hen is Natalia Ketova, die samen met haar 15-jarige dochter opgevangen wordt bij een gastgezin in Beverst. De zoektocht naar een huurwoning blijkt niet eenvoudig. En ondertussen blijft de oorlogsgruwel door hun hoofd spoken.