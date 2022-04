Filmtip: Koen De Bouw verrast met atypische vertolking in ‘Nowhere’

In Nowhere, het derde filmdrama van regisseur-scenarist Peter Monsaert (Offline, Le Ciel Flamand), vertolkt Koen De Bouw André, een gebroken man die in het zwart baancafés opknapt. Op een avond betrapt hij de jonge crimineel Thierry (Noa Tambwe Kabati) tijdens het inbreken. André ontfermt zich over de jongen, maar die blijkt hardleers. André houdt echter vol en ontdekt de reden waarom Thierry zo losgeslagen reageert. De reis die de twee mannen uiteindelijk samen zullen ondernemen, zal hen allebei op weg zetten naar een vorm van genezing.

LEES OOK. Koen De Bouw: “In mijn hoofd heb ik veel tijd besteed aan het misbruik in mijn verleden”

Dat je de relatie tussen André en Thierry niet altijd gelooft, heeft te maken met het script dat veeleer op scenarioregeltjes steunt dan op psychologische geloofwaardigheid. André moet zowat de meest geduldige man op deze aardbodem zijn. Je komt bovendien nooit te weten wat hem drijft om zo’n ondankbaar iemand te blijven steunen. Maar Koen De Bouw sleurt je hoe dan ook mee in een eerder atypische vertolking. Hij is hier niet de stijlvolle vlotte boy, maar eerder een ruwe kerel die moeite heeft om zijn emoties te tonen, tenzij via zijn ogen. De fans van Jan Verheyens Faits Divers-reeks uit 2005 zullen er zeker van willen proeven. (cc)

‘Nowhere’ speelt vanaf woensdag 6 april in de zalen.