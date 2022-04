Dumbledore komt uit de kast, Depp wordt vervangen en dolverliefde dreuzels: wij keken naar derde ‘Fantastic Beasts’-film

Vier jaar na The Crimes of Grindelwald heeft J.K. Rowling een derde deel gebreid aan de Fantastic Beasts-serie. Niet zo sterk als het eerste luik, maar een verbetering op het tweede.

De derde film van de Harry Potter-prequelreeks is door het groot aantal personages en het stevig uitgebouwd universum heel wat complexer dan de eerste Harry Potter-films. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore speelt bovendien in een tijdperk waarin het fascisme stevig oprukt. Dat vraagt van jonge tieners nog meer voorkennis. Ten slotte moeten ze een inspanning leveren om niet één, maar drie protagonisten te volgen.

© ISOPIX

Het centrale personage is Albus Dumbledore/Perkamentus die zich verzet tegen de groeiende macht van zijn vroegere geliefde Grindelwald (Mads Mikkelsen). We wisten al dat Dumbledore (Jude Law) homoseksueel was, maar in het begin van deze film wordt pas echt klare taal gesproken. Dumbledore en Grindelwald waren geliefden tot die laatste het verkeerde pad opging. Dumbledore heeft echter een probleem. Doordat ze bloedbroeders zijn, kan hij zijn oude vriend niet bekampen. Daarom vormt hij een team van tovenaars rond Newt Scamander (Eddie Redmayne), de tweede protagonist. Een eerste opdracht voert Newt en zijn collega’s naar Berlijn waar blijkt dat de boze tovenaars – lees: de fascisten – de macht naar zich hebben toegetrokken.

Als derde protagonist duikt dreuzel Jacob Kowalski (Dan Fogler) op. Hij assisteert Newt, maar probeert de overgelopen tovenares Queenie, op wie hij smoorverliefd is, terug in het kamp van de goede tovenaars te krijgen.

James Bond-slechterik

De meest opvallende aanpassing na The Crimes of Grindelwald is de casting van Mads Mikkelsen die de in ongenade gevallen Johnny Depp verving. Speelde Depp Grindelwald nog als een popsterversie van Karl Lagerfeld, dan vertokt Mikkelsen zijn personage als een ijskoude James Bond-slechterik. Bij momenten heb je het gevoel dat Mikkelsen een herhaling brengt van Le Chiffre uit Casino Royale. “We hebben een paar bruggen geslagen tussen wat Johnny Depp deed en wat ik ging doen”, vertelde Mikkelsen aan de pers. “Maar ik heb ook gezegd dat ik me het personage eigen moet maken. Ik ben een fan van Johnny. Maar zijn intensiteit en zijn manier van doen in mijn vertolking binnenbrengen, is onbegonnen werk. Ik moet mijn eigen weg vinden, want die van Johnny is uniek.“

© ISOPIX

Tussendeel

Een ander verschil met deel twee zit hem in de regie van David Yates, de Harry Potter-veteraan die ook de eerste twee Fantastic Beasts-films inblikte. Hij laat meer dan in de vorige films elke scène rustig ademen en geeft zelfs onbelangrijke nevenpersonage opvallend veel filmtijd. Dat verklaart misschien waarom dit derde deel bijna tien minuten langer duurt dan deel twee.

Finaal voelt The Secrets of Dumbledore aan als een tussendeel. We krijgen in de climax nog maar eens een onbeslecht duel tussen goed en kwaad omdat we hier slechts in de aanloop naar WO II zitten. In deel vier en vijf zal de wereldbrand pas echt losbarsten en verwacht wordt dat er dan ook een brug wordt geslagen naar Harry Potter en Voldemort. De grootste fans zullen alvast tevreden zijn dat de teleurstelling over The Crimes of Grindelwald een beetje is weggespoeld.

‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’ speelt vanaf woensdag 6 april in alle bioscoopzalen.