Zijn André Hazes en Monique opnieuw samen? Een overzicht van een woelige knipperlichtrelatie

“Wij checken even uit. Met én voor elkaar. Het afgelopen jaar was een achtbaan voor ons allemaal. Om te kijken welke vorm we nodig hebben als gezin, zullen we de aankomende weken samen zijn.” Met dat bericht op Instagram kondigt Monique Westenberg (44) aan dat ze met zoontje André tijd zal doorbrengen in de VS met zanger André Hazes (28). Het paar ging in maart vorig jaar uit elkaar, maar door de zorg voor hun zoontje lijken ze weer naar elkaar toe te groeien. De nieuwe toenadering is wel de zoveelste passage in de meest besproken knipperlichtrelatie van de Lage Landen. Een overzicht.