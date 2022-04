Heusden-Zolder

Op verschillende meetpunten in Heusden-Zolder zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Buurtbewoners van de brandweerkazerne in Heusden (Koerselsebaan) en de oude oefenterreinen van de brandweer (Geenrijt en Koning Boudewijnplein) eten best geen groenten of eieren uit eigen tuin meer en ook het gebruik van grondwater wordt afgeraden.