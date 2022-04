“Voor de wereldkampioen kom ik graag een keer uit mijn kot”

De Wolfpack leeft nog. Het nummertje dat Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe gisteren in de tweede rit van de Ronde van het Baskenland opvoerden, was indrukwekkend. Voor de Fransman was het de eerste zege van het seizoen, voor Quick-Step Alpha Vinyl begint de zon opnieuw te schijnen. Quinten Hermans (Intermarché - Wanty Gobert) werd knap derde.