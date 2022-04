Baseballer Pedro Severino 80 wedstrijden geschorst na positieve dopingtest

Clomifeen is een middel dat gebruikt wordt in de vruchtbaarheidsbehandeling en wekt de eisprong op, maar kan ook gebruikt worden om de aanmaak van testosteron op te wekken of om de nevenwerkingen van het gebruik van anabole steroïden tegen te gaan.

Severino verontschuldigde zich al bij zijn club, zijn ploegmaats en zijn fans en probeerde zijn positieve test te rechtvaardigen door te stellen dat hij en zijn vrouw al sinds 2020 proberen een gezin te stichten. Een dokter zou hem een middel hebben voorgeschreven, en Severino beseft nu pas dat er clomifeen in zat. De baseballer neemt alle verantwoordelijkheid op zich en gaat niet in beroep tegen zijn straf.