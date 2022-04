Op dit satellietbeeld van 10 maart zijn ten westen van de kerk de graafwerken al te zien. — © via REUTERS

“De Oekraïners hebben de doden er zelf gelegd.” Of: “De slachtoffers zijn acteurs.” Over de schokkende beelden in Boetsja zijn al heel wat beweringen van de Russen opgedoken. Claims die internationale factcheckers - volledig onafhankelijk van elkaar - weerleggen.