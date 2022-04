‘James de Musical’, waarin James Cooke meerdere BV’s trakteert op een musical over hun leven, heeft een gegeerde C21 Award gewonnen in Cannes.

‘James de Musical’, het programma waarin James Cooke het leven van BV’s in musicalvorm giet, won dinsdagavond een prijs op de internationale tv-beurs MIP (Marché International des Programmes de Télévision) in Cannes. “Teamwork makes the dream work”, aldus Cooke.