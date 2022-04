Vrouw wordt wakker uit coma na hondenaanval, om dan te horen dat beide armen geamputeerd zijn

De 38-jarige Kyleen Waltman, mama van drie kinderen, werd onlangs aangevallen door drie pitbulls en moest door haar zware verwondingen in een kunstmatige coma gebracht worden. Maar toen ze uiteindelijk wakker werd uit haar coma moesten dokters opnieuw ingrijpen en haar verdoven.

Dat kwam door de enorm emotionele reactie die Waltman had toen ze ontdekte dat dokters haar twee armen hadden moeten amputeren na de aanval. Haar zus zette een GoFundMe-pagina op waarop ze het verhaal van de vrouw deelt. Zij meldt ook dat het voor haar zus zo goed als onmogelijk zal zijn om protheses te dragen in de toekomst.

De vrouw werd aangevallen toen ze onderweg was van het huis van haar partner naar haar moeder. “Zo ver we weten, sprongen de honden gewoon op haar”, vertelt haar zus. Een lokale boer reed op dat moment net de straat in en zag de honden. Hij loste een schot in de lucht en kon de honden zo afschrikken.

De eigenaar van de honden werd twee dagen later gearresteerd. Het is nog niet duidelijk waarom de honden op straat liepen. Het is ook nog niet zeker of de honden ingeslapen zullen worden.