En daar is hij weer: Tiger Woods neemt een jaar na autocrash deel aan de Masters, het meest prestigieuze golftoernooi ter wereld

Zijn deelname mag een wonder heten. Eind februari 2021 crashte Woods zwaar met zijn wagen. Voor hetzelfde geld was hij er niet meer. Zijn rechterbeen en enkel waren verbrijzeld, ook in zijn linkerbeen kende hij enkele breukjes. De vrees voor amputatie bestond. Hij onderging verschillende operaties, moest maandenlang revalideren. Zo goed en zo kwaad als mogelijk werd hij opgelapt, met schroeven, bouten, staven en plaatjes. Nu is hij terug op de Masters, uitgerekend waar hij zijn eerste majortoernooi ooit won. Woods jaagt op zijn zesde groene jasje, voorbehouden aan de winnaar. Woods’ laatste officiële toernooi dateert van oktober 2020, de wegens corona naar het najaar verplaatste Masters. “Zoals het er nu naar uitziet, zal ik spelen.” Woensdag zal hij nog trainen.