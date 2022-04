Zelenski spreekt VN-Veiligheidsraad toe “in naam van de slachtoffers van Rusland”

“Ik spreek jullie toe in naam van de slachtoffers van Rusland. De Russen moeten verantwoording afleggen voor oorlogsmisdaden.” Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski dinsdag gezegd in zijn eerste toespraak voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sinds de start van de Russische invasie in zijn land.

“Russische troepen hebben gewoon voor hun plezier burgers gedood en vrouwen verkracht”, zei Zelenski via videoconferentie. “Ze sneden ledematen af, sneden hun kelen door en verkrachtten en vermoordden vrouwen voor de ogen van hun kinderen. Hun tongen werden eruit gerukt, enkel omdat de agressor niet hoorde wat hij van hen wilde horen. Rusland moet ter verantwoording worden geroepen voor oorlogsmisdaden.”

De Oekraïense leider herhaalde dat de acties van Rusland erg lijken op die van terreurgroep Islamitische Staat en dat de Russische president Vladimir Poetin met zijn propaganda zijn eigen haat wil “exporteren” naar andere landen buiten Oekraïne.

Hij vroeg zich ook af waar de veiligheid is die de Veiligheidsraad zou moeten garanderen. “Waar is de vrede? Waar zijn de veiligheidsgaranties die de VN moet bieden?” Hij eiste “onmiddellijk” ingrijpen van de VN en vroeg om Rusland te schorsen uit de Veiligheidsraad.

Volgens Zelenski zal nog blijken welke oorlogsmisdaden het Russische leger heeft gepleegd in de laatste 41 dagen in andere delen van Oekraïne, naast die in Boetsja.

Zelenski bracht maandag een bezoek aan Boetsja, waar sinds dit weekend schokkende beelden opdoken van lichamen van dode burgers in de straten. Tijdens dat bezoek zei hij dat het heel moeilijk is om met Rusland te onderhandelen “als je ziet wat ze hier hebben gedaan.” Hij trok ook in twijfel dat er nog een ontmoeting komt met Poetin nadat hij Rusland beschuldigde van genocide.

De Amerikaanse president Joe Biden riep op Poetin als “oorlogsmisdadiger” te berechten.