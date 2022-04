Anouck de Bruijn, hier met Dieter Coppens en Seppe Nobels: “Mijn mama is op veel vlakken veranderd, maar toch blijf ik haar op veel andere punten nog herkennen." — © © VRT - Nattida-Jayne Kanyachalao

Kontich

Anouck de Bruijn kan putten uit eigen ervaring als ze het personeel in Restaurant Misverstand bijstaat. Niet alleen is ze coördinator van het Regionaal Expertisecentrum Dementie, ook haar eigen moeder kreeg de diagnose jongdementie. “Mama was vroeger zo’n lieve vrouw ... Nog altijd, maar anders. Op haar manier toont ze affectie, en dat doet ons deugd.”