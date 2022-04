Julian Alaphilippe snelt naar eerste seizoenszege in Baskenland, Quinten Hermans derde

Julian Alaphilippe heeft de tweede rit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl was na een heuvelachtige etappe veruit de beste in een sprint. Looienaar Quinten Hermans werd knap derde, achter Fabien Doubey. Remco Evenepoel bereidde de sprint voor en eindigde (met zegegebaar) als negende, Primoz Roglic blijft leider.