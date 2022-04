Onze TV-tips: een ambitieus plan, nieuwe bewijzen en een overleden jubilaris

Het Wylde Pad

Play5, Wo, 22.30u

Soms moet je in het leven risico’s nemen. Dat deed de Nederlandse interieur-influencer Rachel van Sas, goed voor 130.000 volgers op sociale media, met haar man Willem en huisvriend Martin. Zonder enige ervaring begonnen ze een kleinschalig vakantiepark in Friesland, op enkele kilometers van de stad Groningen. Uiteraard verliep dat niet zonder slag of stoot. In zeven afleveringen krijgen we te zien of het drietal lukt in hun opzet.

Tsjernobyl: Nieuw Bewijs

Canvas, Wo, 20.30u

De ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl blijft tot de verbeelding spreken. Twee jaar geleden scoorde de verfilming van deze ramp nog bijzonder hoge kijkcijfers op Canvas. Nu is er deze nieuwe documentaire waarin een onderzoeksjournalist laat zien welke offers de Sovjetleiders destijds bereid waren te brengen om de explosie in de kerncentrale stil te houden voor de buitenwereld. 36 jaar na de feiten blijkt de onderste steen in het onderzoek nog steeds niet omgedraaid.

Prins Philip: The Royal Family Remembers

Een, Wo, 21.30u

Vorig jaar stierf de Britse prins Philip, de hertog van Edinburgh. Omdat hij zijn 100e verjaardag zou vieren, begonnen de camera’s begin 2021 te draaien voor een documentaire. Alle kinderen van de Queen en prins Philip, hun volwassen kleinkinderen en andere leden van de Koninklijke familie werkten mee aan dit portret van de langstlevende gemaal ooit in de Britse koninklijke geschiedenis. Om het portret compleet te maken, is er ook nog even na zijn dood gefilmd. (tove)