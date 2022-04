Helemaal niets aan te doen: Mads Pedersen sprint tegenstand uit het wiel in Frankrijk

De Deense wielrenner Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft dinsdag een erg geanimeerde openingsetappe gewonnen van de Omloop van de Sarthe, een Franse vierdaagse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1. Na 192 kilometer was hij in start- en aankomstplaats Mamers de snelste van een elitevlucht van tien.

Pedersen, Mark Cavendish, Filippo Ganna, Peter Sagan, Thibaut Pinot: de lijst grote namen in de Omloop van de Sarthe is dit jaar opvallend lang, ook al is het een wedstrijd met een vrij bescheiden palmares. Met 21 landgenoten is ook de Belgische inbreng dit jaar groot. Onder meer Yves Lampaert, Oliver Naesen en Tim Declercq hopen na ziekte de conditie weer bij te schroeven in de Sarthe, in de aanloop naar Parijs-Roubaix van volgende week.

Het was al van 2019 geleden dat de Omloop van de Sarthe nog werd georganiseerd, en de eindwinnaar van toen, Alexis Gougeard, koos in de heuvelachtige openingsetappe van deze editie voor de lange ontsnapping. Hij kreeg daarbij het gezelschap van Alexander Kamp, Sean Quinn en Mael Guegan. In het peloton zorgden de Ineos Grenadiers ervoor dat de voorsprong van de vier steeds binnen controle bleef.

Maar ondanks de aanwezigheid van sprinter Elia Viviani in hun ploeg, had men daar bij Ineos andere plannen dan aansturen op een massaspurt: halfweg de rit zette de ploeg een interessante tegenaanval op poten met tijdritwereldkampioen Ganna, die daarbij de steun kreeg van ploeggenoten Luke Plapp en Brandon Rivera. Ook Pedersen, Pinot, Benoît Cosnefroy en de jonge Fransen in vorm Axel Zingle en Kévin Vauquelin schoven mee, en samen maakten ze de aansluiting bij de vroege vlucht.

Tien renners uit die elitekopgroep bleven uit de greep van het peloton, en ondanks een late poging om alleen naar de ritzege te rijden, toonde Pedersen zich finaal toch nog de sterkste in de sprint bergop, voor de Fransen Cosnefroy, Zingle en Vauquelin.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Opvallend: twee dagen terug reed Pedersen nog naar de achtste plaats in een veeleisende Ronde van Vlaanderen, maar blijkbaar is hij daar al van hersteld. De 26-jarige Deen is na zijn derde seizoenszege meteen ook de eerste leider in het klassement van de Sarthe.

In de tweede etappe van woensdag wacht het peloton een golvende etappe over 174 kilometer met start en aankomst in Le Lude.

Uitslag:

1. Mads Pedersen

2. Benoît Cosnefroy z.t.

3. Axel Zingle

4. Kevin Vauquelin

5. Filippo Ganna