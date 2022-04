Davinia Vanmechelen verontwaardigd na niet-selectie Red Flames: “Gaan ze Eden Hazard ook niet meer selecteren als die iets te zwaar staat?”

Geen Davinia Vanmechelen (22) in de selectie van de Red Flames voor het belangrijke tweeluik in de WK-kwalificatie tegen Albanië (7/04) en Kosovo (12/04). Nadat doelvrouw Justien Odeurs in oktober naast de selectie viel door te slechte fysieke parameters, selecteert bondscoach Ives Serneels nu ook de Landense Vanmechelen – ondanks 44 caps – niet om dezelfde reden. “Heel jammer, maar ik ben een Vanmechelen. Ik geef niet op. En ik heb veel te danken aan de nationale ploeg.”