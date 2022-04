Verkeershinder op Hasseltse grote ring na zwaar ongeval

Op de grote ring van Hasselt is dinsdagnamiddag ter hoogte van de Sint-Truidersteenweg een zwaar ongeval gebeurd. Twee auto’s botsten tegen elkaar. Het ongeluk zorgt voor verkeershinder in de buurt.

Rond 15.45 uur kwam het tot een aanrijding op het kruispunt van de Boerenkrijgsingel/Prins-Bisschopssingel en de Sint-Truidersteenweg. De brandweer Zuid-West Limburg moest ter plaatse komen om de passagier uit een van de wagens te bevrijden. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Door het ongeval is er heel wat hinder in de buurt. De politie LRH deed de vaststellingen en regelde het verkeer. siol