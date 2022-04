De druk op de ziekenhuizen is groot door zowel het griep- als het coronavirus. Maar toch is er ook goed nieuws, want het aantal coronabesmettingen daalt met maar liefst 8 procent. En volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) zou deze trend misschien zelfs kunnen aanhouden tot en met de zomer: “Maar er zijn twee zaken die roet in het eten kunnen gooien”.