Even rap een rekker in je haar draaien, maakt helaas nog geen perfecte paardenstaart. En laat nu juist de Barbie-ponytail een van de trends van het moment zijn. Ariane Grande had ‘m al aan poosje, maar ook Hailey Bieber en Kendall Jenner zijn ermee gespot. Met deze hack die op TikTok viraal gaat, maak jij er een in 10 seconden.