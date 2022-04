Tijdens het paasweekend en de paasvakantie kunnen de jongsten onder ons op heel wat plekken in Limburg terecht om paaseieren te rapen of een originele paasspeurtocht tot een goed einde te brengen . Organiseer jij ook zo’n paasactiviteit die publiek toegankelijk is? Wij lijsten ze op. Laat het ons weten via onderstaand formulier, en vergeet niet om alle praktische info duidelijk te vermelden.

