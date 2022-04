Quick Step Alpha Vinyl op jacht naar derde zege voor Fabio Jakobsen in Scheldeprijs, Arnaud De Lie speerpunt bij Lotto Soudal

Vier jaar geleden won Jakobsen voor het eerst de Scheldeprijs. De Nederlandse sprinter hield toen de Duitser Pascal Ackermann en de Brit Christopher Lawless achter zich. Het jaar daarop was het weer prijs voor Jakobsen. Toen moesten de Duitser Maximilian Walscheid en opnieuw Lawless het hoofd buigen.

Ook voor deze editie is hij een van de topfavorieten. “Ik ging het parcours van de Scheldeprijs dinsdag nog eens verkennen. Normaal gezien verwacht je een groepssprint op het einde, maar de weersomstandigheden zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat dit niet het geval is”, waarschuwt sportdirecteur Wilfried Peeters.

“Wij rijden na de start in Terneuzen een hele tijd in Zeeland. Daar heeft de wind altijd vrij spel. De kans dat het ginds tot waaiers en breuken komt in het peloton, is zeer groot. Pas wanneer we de Belgische grens bereiken, komen we terug tussen de huizen en kan er misschien nog een scheve situatie rechtgezet worden.”

Jakobsen is nog steeds een van de snelste mannen van het peloton. “Het is dan ook logisch dat we hem gaan voortrekken als het in Schoten tot een massasprint komt. Michael Morkov is ook mee en die kan voor de lead-out zorgen. Ethan Vernon maakt eveneens deel uit van de selectie en hij is ook snel genoeg aan de meet. We kunnen dus op meerdere pionnen rekenen en zoals ik reeds zei, veel hangt echt af van het koersverloop. Natuurlijk zijn er ook andere ploegen die azen op een groepssprint en die hebben er dan ook baat bij dat het hele pak samen blijft tot in de slotkilometers.”

© AFP

Arnaud De Lie is speerpunt bij Lotto Soudal

Na de Trofeo Playa de Palma, de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en de Volta Limburg Classic is Arnaud De Lie klaar om in Schoten te gaan voor zijn vierde zege van het seizoen. Bij Lotto Soudal kunnen ze voor de Scheldeprijs ook nog terugvallen op Florian Vermeersch, Brent Van Moer, Cedric Beullens en de Duitsers Roger Kluge, Michael Schwarzmann en Rüdiger Selig

“Bij afwezigheid van Caleb Ewan is Arnaud De Lie onze man voor de sprint”, blikte sportdirecteur Nikolas Maes vooruit. “Caleb stoomt zich klaar voor de Ronde van Turkije (10-17 april) en trekt daarna naar de Giro. Of het tot een sprint komt in Schoten? We verwachten voor morgen heel wat zijwind. Dat kan uitnodigen tot waaiers en een bijhorende zware koers. Is dat het geval, dan kijk ik in ons team iets meer naar Brent Van Moer en Florian Vermeersch. Eens we de Westerscheldetunnel uit rijden kan het wel eens knallen worden. Een echte waaierkoers is deze Scheldeprijs niet, maar ik verwacht wel wat animo in aanloop naar België. De start in Terneuzen is volgens mij zeker een meerwaarde voor deze koers. Voorheen was de Scheldeprijs misschien iets te voorspelbaar.”

“Een massasprint is tegenwoordig een spurt met 30 man”, ging Maes verder. “Ik verwacht sowieso een uitdunning. Of de grote favorieten het daarvoor al laten afweten, zal de koers zelf uitwijzen. Een blik op de deelnemerslijst leert me dat wel elke ploeg naar Terneuzen afzakt met een of meerdere rappe mannen. Het weer zal veel bepalen en zoals ik zei, wij hebben enkele troeven die we kunnen uitspelen.”

© BELGA

Alpecin-Fenix brengt uittredend winnaar Jasper Philipsen en Tim Merlier in stelling

Net als vorig jaar komen bij Alpecin-Fenix de topsprinters Jasper Philipsen en Tim Merlier aan de start in Terneuzen. Toen hoefde men geen knopen door te hakken gezien laatstgenoemde zich in een achtervolgende groep bevond en dus geen aanspraak kon maken op de zege. Philipsen werd in de daaropvolgende spurt met 29 mooi gepiloteerd door Jonas Rickaert en kon het afmaken voor de Ier Sam Bennett en de Brit Mark Cavendish.

“Het scenario van vorig jaar leerde ons dat een groep met 29 renners in Schoten mocht sprinten voor de zege. Door de wind en valpartijen was er een scheur gekomen in het peloton. Tim Merlier zat in het groepje achter Jasper Philipsen. En dan was het gemakkelijk kiezen toch? Laat ons eerst het koersverloop van morgen afwachten vooraleer we gaan zeggen wie onze spurter is. Sinds de start in Terneuzen is, wordt er in het eerste wedstrijdgedeelte heel nerveus en stevig gekoerst. Dat zal dus morgen zeker niet anders zijn”, voorspelt sportdirecteur Michel Cornelisse.

“Wij hebben een sterke ploeg aan de start. Philipsen en Merlier krijgen het gezelschap van Senne Leysen, Guillaume Van Keirsbulck, Lionel Taminiaux, Edward Planckaert en Maurice Ballerstedt”, vervolgt Cornelisse.

Wat indien het toch tot een sprint komt met een groep waarin Jasper Philipsen en Tim Merlier zitten? “Die twee jongens zijn echt wel lucide genoeg om te zeggen wie zich goed voelt en wie niet. Maar, ze moeten er wel eerst voor zorgen dat ze überhaupt deel uitmaken van het gezelschap dat kan sprinten voor de eindzege”, besluit Cornelisse, in 1992 zelf nog derde in de Scheldeprijs.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Sam Bennett aast op sportieve revanche in Schoten

Vorig jaar moest Sam Bennett in de Scheldeprijs nipt de duimen leggen voor Jasper Philipsen. De 31-jarige Ier aast nu op sportieve revanche.

Bij BORA-hansgrohe starten ze met een sterke ploeg, met naast Bennett ook nog snelle mannen zoals Jordi Meeus, de Est Martin Laas en de Nederlander Danny van Poppel. “Wij brengen morgen/woensdag onze sprintersploeg in actie. En Sam Bennett geniet in de Scheldeprijs het kopmanschap. Let wel, wij kunnen dat statuut zeker nog aanpassen in de koers. Ik verwacht me aan een heel turbulent wedstrijdbegin waarin het wel eens in verschillende waaiers zou kunnen breken”, aldus sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx van BORA-hansgrohe.

“Sam Bennet heeft zich ietwat gespaard in Dwars door Vlaanderen en dat in functie van wat woensdag volgt in Schoten. Ook Jordi Meeus start bij ons in de Scheldeprijs en ik heb tevens nog Martin Laas en Danny van Poppel mee. Ik denk dat we moeten afwachten hoe we België gaan binnentrekken. Dit na de passage in Zeeland. Het weer kan daar zorgen voor een zeer lastig eerste gedeelte. Is Bennett niet meer mee, kunnen wij nog altijd schuiven. Deze Scheldeprijs kan je omschrijven als een koers in twee schijven. Quick Step Alpha Vinyl zal wel vol de kaart Fabio Jakobsen trekken, UAE Team Emirates wil dat doen voor Pascal Ackermann en dan heb je nog Alpecin-Fenix met Jasper Philipsen en Tim Merlier. En er staan nog wel mooie namen op de deelnemerslijst. Vorig jaar kwam een uitgedund peloton naar Schoten. Er was wel nog de intentie van heel wat ploegen om de kloof met dat groepje dicht te rijden, maar daar slaagde men niet in. De kans dat het deze editie opnieuw zo verloopt, is groot.”