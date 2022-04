‘Baby’ Pia (nu 3,5) zet eerste stapjes thuis dankzij staprobot: “Ze vindt het fantastisch”

De kleine Pia is ondertussen 3 jaar en 5 maanden. Sinds deze week beweegt ze zich stapje voor stapje voort thuis. Tot voor kort kon ze de stapbeweging alleen maar aanleren door wekelijks te gaan oefenen in het Antwerpen TrainM met een staprobot. Dat doet ze nog elke zaterdag. “Ze doet dat zo ongelooflijk graag. Daarom dat we verder research zijn gaan doen naar wat de mogelijkheden waren om haar thuis ook te laten stappen. We zochten naar een oplossing, vooral omdat ze zelf bleef vragen naar een manier om meer te kunnen stappen dan alleen op zaterdag met de robot”, zegt mama Ellen De Meyer.

Zo kwam het gezin in contact met de NF-walker van de firma Albatros. “We mochten die staprobot drie weken proberen van hen. De eerste twee keer liepen niet geweldig en er gebeurde niet zo heel veel. Het was pas de derde keer, op zondag, toen ik nog in mijn bed lag, dat ze er bij de papa ineens mee weg was. Ik zag het daarna op een filmpje. Echte volwaardige stappen kun je het nog niet noemen, maar het lukt om zich voort te bewegen en ze zet zich recht. Normaal zit ze altijd, dus dat alleen al is goed.”

En zo beweegt Pia zich sindsdien stilaan voort van de ene naar de andere kamer. “Ze vindt het fantastisch. Met haar rolstoel kan ze zich ook bewegen, maar zo met haar eigen voeten de beweging maken is toch anders. Het besef begint bij haar ook te groeien dat de andere kindjes uit de klas wel kunnen stappen en zij niet. Dat is voor ons en in de eerste plaats voor haar moeilijk om mee om te gaan. Misschien kunnen we op termijn de staprobot zelfs in de klas gebruiken, maar we willen niet vooruitlopen op de feiten.”

Pia in haar staprobot. — © rr

De nieuwe staphulp is dus meer dan goedgekeurd door het gezin. “Het systeem wordt op maat gemaakt voor haar en het deel waar de schoentjes in vastzitten krijgen we in bruikleen van de firma voor onbepaalde tijd. Zo kunnen we haar toch op een goedkope manier thuis laten wandelen. Hoe meer ze kan oefenen, hoe beter het zal worden.”

Het gaat goed met de ondertussen vrolijke kleuter. “Ze is de winter goed doorgekomen zonder al te veel last of zonder ziek zijn. Ze doet het ook heel goed op school. Dat het nu twee weken vakantie is, vindt ze verschrikkelijk. Ze zou liefst elke dag naar school gaan want ze is grote fan van haar juf en haar vriendjes. Dat we hier zouden staan, hadden we 2,5 jaar geleden nooit durven dromen. Alles wat ze nu extra kan is extreme winst. We zijn heel blij met waar ze geraakt is en met wat ze kan. We gaan verder zonder druk op haar te zetten of zonder te pushen.