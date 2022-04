De politie kreeg maandag om 17.30 uur een melding binnen van een diefstal van stookolie. Onbekenden zouden in de Proefbosstraat in Hoeselt aan de haal zijn gegaan met zo’n 1.500 liter. De olie werd uit een tank gehaald. De diefstal zou zo’n twee weken geleden al zijn gebeurd, maar de eigenaar kwam er maandag pas achter, toen hij zag dat de omheiningsdraad was doorgeknipt. ppn/siol