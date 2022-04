Nederlandse coronacriticus Willem Engel dinsdag vrijgelaten, mag weer op sociale media

De 45-jarige voorman van de organisatie Viruswaarheid werd zondag opgepakt nadat enkele dagen eerder zijn voorarrest na twee weken onder voorwaarden was geschorst. Een van die voorwaarden was dat hij niet actief zou zijn op sociale media. Hij heeft die voorwaarde volgens het Openbaar Ministerie geschonden.

De rechtbank oordeelde dat het socialemediaverbod van Engel te ruim geformuleerd is en dat hij daarmee in zijn staatkundige vrijheid is beperkt. Wel blijven de algemene voorwaarden die aan de schorsing zijn verbonden, zoals het niet plegen van strafbare feiten, van kracht. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat Engel nog steeds verdachte is en dat het onderzoek naar hem nog altijd loopt.

Engel zou zich tijdens de schorsing onthouden van uitingen op sociale media, waar hij tussen juni 2020 en december 2021 “opruiende coronagerelateerde berichten” zou hebben geplaatst. Vrijdagavond was Engel echter te zien op YouTube-kanaal Café Weltschmerz, waar hij sprak over de lopende rechtszaken tegen hem.

Los van deze zaak moet Engel op 13 juni voor de rechter verschijnen, onder meer voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020