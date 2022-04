Alphonso Davies voor eerste keer in 2022 in selectie Bayern München na ontsteking aan hartspier

Bij Bayern München zit de Canadese winger Alphonso Davies voor het eerst sinds medio december weer in de selectie, zo maakte coach Julian Nagelsmann dinsdag bekend. Corentin Tolisso heeft in de competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Freiburg dan weer een spierscheur opgelopen.

De 21-jarige Davies, die maandag verkozen werd tot beste speler van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben, speelde eind vorig jaar zijn laatste wedstrijd voor Bayern. Nadien viel hij uit met een coronabesmetting, gevolgd door een ontsteking aan de hartspier. Een tweetal weken geleden hervatte hij de groepstraining, intussen lijkt hij voldoende hersteld om mee af te reizen naar Villarreal, voor de heenwedstrijd in de kwartfinales van woensdagavond. “De onderzoeken waren zo positief, dat ik er zelfs aan denk hem meteen te laten starten”, klinkt het bij Nagelsmann.

In de verkiezing voor CONCACAF Speler van het Jaar haalde hij het van de Amerikaan Christian Pulisic (Chelsea) en de Mexicaan Hirving ‘Chucky’ Lozano (Napoli). Zijn landgenoot Jonathan David (Lille, ex-AA Gent) eindigde op de vierde plaats.

Voor Canada was de dertigvoudige international vorig jaar in dertien interlands goed voor vijf doelpunten en acht assists. Daarmee droeg hij meer dan zijn steentje bij aan de WK-kwalificatie voor Canada. De Canadezen zijn er eind dit jaar in Qatar voor de tweede keer, en voor het eerst sinds 1986, nog eens bij op een WK-eindronde. In de groepsfase nemen ze het daar op tegen de Rode Duivels, Marokko en Kroatië.