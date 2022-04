Bazart-lid Simon Nuytten vanaf nu kaal door het leven: “Ik kamp al 7 jaar met haarverlies”

Bazart-gitarist Simon Nuytten zal voortaan kaal door het leven gaan. Maandagavond maakte hij het nieuws bekend via zijn Instagram. Foto’s van zijn nieuwe coupe werden aangevuld door een openhartig tekstje. Waarin de gitarist liet weten dat hij al langer kampt met haarverlies. “Uw haar verliezen is kut. Zeker op jongere leeftijd”, klinkt het.

“Er moet me toch even iets van het hart. Mijn haar is er af, dit is niet zomaar ineens. Ik kamp al 7 jaar met problemen betreffende mijn ‘kalendheid’”, schrijft Simon Nuytten in zijn Instagrambericht. Door altijd hoofddeksels te dragen probeerde hij het verborgen te houden. Plaatsen waar dat niet kon, vermeed de Bazart-gitarist. Hij haatte het om elke dag opnieuw de confrontatie aan te gaan.

Emotioneel was het dus erg zwaar. “Ik weet dat dit misschien stom klinkt en ik weet ook dat er zoveel ergere dingen zijn in het leven. Maar toch had het een enorme impact op mijn leven. Het zorgde voor een grote deuk in mijn zelfvertrouwen én zelfliefde, geen foto’s meer kunnen zien van je eigen, mensen en plaatsen vermijden”, klinkt het.

Het is normaal niet de gewoonte van Simon Nuytten om zo een zaken online te delen, zegt hij zelf. “Maar ik weet dat er veel mensen met dezelfde problematiek te maken krijgen en dit vaak wordt genegeerd. Of toch vaak wordt gezegd: ‘man up!’”

“Maar uw haar verliezen is kut. Zeker op jongere leeftijd. Dus ik wil deze mensen een beetje een hart onder de riem te steken, maar ik wil er ook zelf écht even (letterlijk) korte metten mee maken. En Instagram mag soms toch eens écht zijn. En ook een beetje omdat het bijna Pasen is, heb wel wat weg van een paasei nu!”

Simon Nuytten — © Instagram Simon Nuytten

Lovende reacties

Simon kreeg al tal van lovende reacties op zijn openhartige post. “Mijn favoriete paasei. Altijd geweest”, reageerde Mathieu Terryn. Ook Dina Tersago is fan: “Knap! Niet aan twijfelen. Klinkt misschien gek maar je hoofd heeft een mooie vorm. Soothes you!” Charlotte De Witte schreef dan weer: “Ge ziet er fantastisch uit Si”. Tal van andere bekende namen lieten al van hen horen. zo reageerde onder andere ook Kevin Janssens, Julie Van den Steen, Ella Leyers, Aster Nzeyimana en Kat Kerkhofs.