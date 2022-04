VOORBESCHOUWING AMSTEL GOLD RACE 2022. Van der Poel opnieuw aan het feest, of neemt Pidcock revanche?

Start: Officieus om 10u20 in Maastricht. Finish: omstreeks 16u45 in Vilt. Afstand: 254,1 kilometer.

Het parcours: 254,1 kilometer met onderweg 33 hellingen

In tegenstelling tot het gesloten circuit van de corona-editie vorig jaar, gaat de Amstel Gold Race in 2022 opnieuw van start in Maastricht. De terugkeer naar die startplaats betekent dat er een slordige 35 kilometer méér moet worden afgelegd in vergelijking met de vorige editie. Na amper negen kilometer volgt met de Slingerberg (900m aan 4,4% gemiddeld) de eerste van 33 hellingen. Daarna slingert het peloton op de smalle wegen in Zuid-Limburg. In de aanloop naar de finale begint het zware werk met tussen kilometer 50 en 40 van de finish het trio Gulperberg (920m aan 5,6% gemiddeld), Kruisberg (600m aan 8,8% gemiddeld) en Eyserbosweg (900m aan 9,3% gemiddeld). Bovendien nemen de renners zondag de andere kant van de Gulperberg voor hun rekening, wat volgens koersdirecteur Leo van Vliet meer spanning moet opleveren. “Het was zonde dat er de afgelopen edities weinig of niks gebeurde op de Gulperberg. Nu moet je vanaf de Loorberg goed gepositioneerd zitten. Als het daar op een lint wordt getrokken en je zit in 50ste positie dan heb je een probleem”, aldus Van Vliet over de parcourswijziging bij AvondGasten Sport. In de volle finale moet het peloton over de Keutenberg (1200m aan 5,9% met een uitschieter van 22%) én voor de derde keer over de Cauberg. De Bemelenberg is met 900m aan 4,5% de laatste helling van de dag op zes kilometer van de finish, die opnieuw aan de Rijksweg in Vilt ligt.

De favorieten: tweede voor Van der Poel, of haalt Pidcock zijn gram?

De meest uitgesproken favoriet is Mathieu van der Poel, zeker na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen afgelopen zondag. Van der Poel was in 2019 de beste in de Gold Race na een sensationele slotfase. De voormalige winnaar keert voor het eerst sinds zijn triomf terug naar de heuvelzone in Zuid-Limburg en kan mits een tweede zege op gelijke hoogte van onder meer Eddy Merckx en Gerie Knetemann komen die in het verleden ook twee keer het zegegebaar maakten. Van der Poel mag dan wel de grote favoriet zijn, het hoeft niet te beteken dat hij de overwinning cadeau krijgt. De nummers twee en drie van de Amstel van vorig jaar, respectievelijk Thomas Pidcock en Maximilian Schachmann zijn opnieuw van de partij. Pidcock zal zich maar wat graag willen bewijzen nadat hij vorig jaar op een millimeter van de zege strandde in de sprint tegen Wout van Aert.

Zoek zondag trouwens niet naar de titelverdediger Van Aert. Onze landgenoot herstelt nog na zijn coronabesmetting en moet bijgevolg passen voor de Amstel. Zijn teamgenoot bij Jumbo Visma, Tom Dumoulin, is er in tegenstelling tot vorig jaar wél bij. Dumoulin maakte de vorige editie mee als toeschouwer op het moment dat de voormalige Giro-winnaar zijn carrière tijdelijk on hold had gezet. Interessante namen met het oog op zondag zijn zeker ook Marc Hirschi, Michael Matthews, Dylan Van Baarle en de winnaar van Milaan-Sanremo Matej Mohoric. Die laatste gaat met extra motivatie van start, want nooit eerder haalde een Sloveen het podium van de enige klassieker op Nederlandse wegen. Uit Belgische hoek wordt het uitkijken naar Dylan Teuns, die zondag sterk voor de dag kwam met een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Voor Philippe Gilbert, in het verleden goed voor vier zeges in de Amstel, wordt het zijn allerlaatste deelname ooit. Een heel ander verhaal krijg je bij neoprof Cian Uijtdebroeks, die voor het eerst zijn kans mag gaan in een klassieker. Mauri Vansevenant verrichte vorig jaar ondanks een valpartij berewerk voor zijn kopman Julian Alaphillipe. Normaal gezien moet Vansevenant gezien zijn sterke prestatie vorig jaar in staat zijn om met de beteren voorin over de hellingen te rijden.

Sleutelmoment van de koers: dan toch weer de Cauberg?

De Cauberg (800m aan 6,5% gemiddeld) mag dan niet langer de aankomstplaats van de Amstel zijn, toch blijft de helling in veel gevallen de scherprechter tijdens de finale. Dat bleek ook vorig jaar toen een groepje zich onder impuls van wereldkampioen Julian Alaphilippe wist af te scheiden op de derde en laatste beklimming van de Cauberg. Als het van koersdirecteur Leo van Vliet afhangt, dan wordt de finale vroeger dan ooit opengebroken door de kleine parcourswijziging in de aanloop naar de Gulperberg, maar de kans lijkt eerder klein dat die wijziging de rol van de derde passage op de Cauberg zal minimaliseren. Vooral omdat de uitloper van die bewuste helling vaker het kaf van het koren scheidt.

Zo was het vorig jaar: de millimetersprint tussen Van Aert en Pidcock

De Amstel Gold Race maakte in 2021 zijn terugkeer op de kalender na een geschrapte editie in 2020. Met Loïc Vliegen, Stan Dewulf, Edward Theuns, Kenny Molly en Sébastien Grignard kleurden vijf Belgen de tienkoppige vroege vlucht op het afgesloten circuit. Dewulf en Vliegen zouden pas op 25 kilometer van de finish gegrepen worden nadat het peloton, gemend door de troepen van Jumbo-Visma en Bora-Hansgröhe, de jacht opende op een groepje met daarin onder anderen Dylan Van Baarle, Sonny Colbrelli en Tosh Van der Sande. Ide Schelling probeerde in aanloop naar de laatste beklimming van de Cauberg het peloton te verrassen, maar de Nederlander werd al snel overspoeld door wat nog overbleef van het peloton na een aanval van Julian Alaphilippe. De werelkampioen had echter geen antwoord klaar toen Wout van Aert, vergezeld van drie renners van Team Ineos en Maximilian Schachmann op de uitloper van de Cauberg nogmaals gingen versnellen. Primoz Roglic zag zijn mogelijke winstkansen als sneeuw voor de zon smelten op die Cauberg na materiaalpech.

Het trio van Ineos speelde vooring logischerwijs het numerieke overwicht uit. Voormalig winnaar Michal Kwiatkowski kreeg een kloofje, maar het was Van Aert die hem terughaalde. Vervolgens was het de beurt aan Thomas Pidcock om aan de boom te schudden. Pidcock kreeg Van Aert en Schachmann mee. Da trio zou sprinten op de Rijksweg. Van Aert begon vanop de kop aan zijn sprint van zowat 200 meter. Schachmann was meteen uitgeteld, maar Pidcock kwam gevaarlijk opzetten. Beide renners plaatsen een ongelooflijke jump. Het verschil was met het blote oog niet te zien, waardoor de finishfoto duidelijkheid moest scheppen. Van Aert kreeg uiteindelijk na minuten vol spanning en twijfel het voordeel op de Brit.

Uitslag Amstel Gold Race 2021

1.Wout van Aert in 5u03’29”

2.Thomas Pidcock (GBR)

3.Maximilian Schachmann (GER)

4.Michael Matthews (AUS) + 3”

5.Alejandro Valverde (SPA)

6.Julian Alaphilippe (FRA)

7.Kristian Sbaragli (ITA)

8.Michal Kwiatkowski (POL)

9.Matej Mohoric (SLO)

10.Tosh Van der Sande