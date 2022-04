Nieuwe ‘welkomsttegel’ voor PXL-Green & Tech-campus

Tom Thijs, oud-PXL-student Bouw: “Tijdens mijn afstudeerstage bij het bedrijf Fedrigo – waar ik nu ook werk - heb ik een methode ontwikkeld om logo’s of teksten slijtvast te verwerken in een composiettegel. Om dat proefondervindelijk te testen, heb ik het PXL-logo gekozen en het resultaat mocht er zijn. Ik ben blij dat de tegel nu ook de campus siert en dat ik dus letterlijk en figuurlijk een steen verlegd heb in Diepenbeek.” (lacht) Ook bij PXL zelf zijn ze blij. Campusbeheerder Roger Vrancken en secretaresse Nel Hermans: “Dit is een leuke eyecatcher wanneer je onze campus binnenkomt. Heel veel van de realisaties en ingrepen van de afgelopen jaren op onze campus zijn met hulp van onze PXL-Green & Tech-studenten tot stand gekomen: onze zonneboiler en zonnepanelen, de automatisch gestuurde ventilatie in heel wat leslokalen, nieuwe elektrische oplaadpunten, de beplanting rondom het gebouw, noem maar op. Onze campus is een echt ‘living lab’, een experimenteertuin voor en door onze studenten.”