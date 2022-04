Historisch: Limburgse werkzoekendengraad duikt voor het eerst onder Vlaams gemiddelde

Limburg

Het aantal Limburgers dat werk zoekt, lag nog nooit zo laag. Voor het eerst duikt de werkzoekendengraad in onze provincie onder het Vlaams gemiddelde. Ondanks de kommer en kwel van de afgelopen coronajaren, is de Limburgse economie een stuk sterker geworden. Al is werkgeversorganisatie VKW Limburg voorzichtig. Want nog nooit lag het aantal vacatures in onze provincie zo hoog als nu, maar bedrijven vinden niet de juiste match. “En dat is een probleem. We hebben nog heel wat werk voor de boeg om meer mensen aan de slag te krijgen,” zegt Ruben Lemmens van VKW Limburg.