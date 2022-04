Er komt een vierde vaccinatieronde. Maar wanneer? Voor of na de zomer?

Hasselt

Er komt een grote, vierde vaccinatieronde voor een nieuwe boosterprik om het coronavirus te stoppen. Dat staat vast, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke. Alleen is het niet duidelijk of die boosterprik er komt voor of na de zomer. Het is wachten op het advies van de experten. De coronacijfers stijgen. In onze ziekenhuizen liggen 3000 patiënten. Maar de situatie is beheersbaar, zegt Wouter Beke. Over het algemeen zijn de patiënten minder erg ziek, omdat ze geboosterd zijn. De huisartsen en de ziekenhuizen voelen de druk, omdat ook het klassieke griepvirus voor veel zieken zorgt.